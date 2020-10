Kuchl: 23 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Quarantäne-Auflagen

In der Tennengauer Gemeinde Kuchl hat es in den vergangenen Tagen insgesamt 23 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Mitte Oktober verhängten Quarantäne-Maßnahmen.

Laut einem Bericht des ORF Salzburg sind 14 der Anzeigen an die Gesundheitsbehörde erstattet worden, "weil Bewohner entweder unerlaubt und unter falschem Vorwand aus Kuchl hinausfahren wollten oder weil sie sich bei Kontrollpunkten vorbeischleichen wollten".

Zwei Fälle wurden sogar der Staatsanwaltschaft gemeldet, weil zwei positiv auf das Coronavirus getestete Personen versucht haben sollen, die Quarantänezone zu verlassen.

Wegen des starken Anstieges an Coronainfektionen hatte die Landesregierung mit Wirkung vom 17. Oktober (0 Uhr) die Gemeinde Kuchl unter Quarantäne gestellt. Diese gilt bis 1. November, die Zufahrten zum Ort werden von der Polizei kontrolliert. Hotels und Gaststätten sind geschlossen, Geschäfte dürfen offen halten. Nur Schlüsselarbeitskräfte können ein- und auspendeln.

Die Zahl der aktiv Infizierten ist in der Tennengauer Gemeinde mittlerweile klar rückläufig. Am Sonntag meldete das Land Salzburg von dort 93 Fälle. Am Samstag waren es noch 98, am Freitag 101 (Donnerstag: 118; Mittwoch:124).

Quelle: SN