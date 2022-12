27 Waldrappe, darunter elf Vögel aus der Kolonie in Kuchl, sind tot. Die Tiere starben in der südlichen Toskana wegen eines Zyklons, der ihr Winterquartier in der WWF Oasi Laguna di Orbetello in der Nacht von 21. auf den 22. November heimgesucht hatte.

Am Tag danach stellte das Team des Projekts zur Wiederansiedlung der Waldrappe anhand der GPS-Daten den Tod von 27 Vögeln fest. Suchtrupps fanden drei tote Waldrappe, die zur Analyse an das Forensikinstitut in Grosseto gebracht ...