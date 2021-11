Land lädt am Samstag zum Impfen ins Transportflugzeug des Heeres

In der Maschine sollen zwei Impfstraßen unterkommen, zwei weitere sind außerhalb geplant. Die laut Bundesheer sehr kurzfristig organisierte Aktion findet von 10 bis 15 Uhr statt.

Nach der Impfaktion in einem Airbus A-319 vorige Woche setzt das Land erneut auf ein Flugzeug als Motivationsspritze, um die Impfquote in der Bevölkerung zu erhöhen. Nun ist ein größeres Kaliber im Anflug: Am Samstag landet eine große Transportmaschine des Bundesheeres, eine Hercules C-130, am Flughafen. "Hochspannend", meinte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstag. "Da kommt man noch viel schwerer rein als in einen Airbus."

