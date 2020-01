Langzeitgeschäftsführer Franz Pölzleitner geht schrittweise in Pension. Sein Nachfolger kennt das Geschäft aus sämtlichen Perspektiven, wird aber noch über ein Jahr eingearbeitet.

Bernhard Schartner hat Gastronomie und Hotellerie quasi mit der Muttermilch aufgesogen: Sein Elternhaus ist das 4-Sterne-Hotel Schartner in Altenmarkt, das mittlerweile sein Bruder führt. "Ich bin mitten in der Hotellerie und Gastronomie aufgewachsen, ich kenne also die Perspektive des Vermieters ...