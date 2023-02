Leogang: Drei Tote bei Unfall zwischen Bus und Pkw

Drei Tote und einen Verletzten forderte ein Verkehrsunfall Samstag Früh auf der B164.

Zwischen Leogang und Hochfilzen kollidierte ein Pkw, gelenkt von einem 25-jährigen Ungar, mit einem Postbus. Ein Großaufgebot mit unter anderem drei Rettungshubschraubern, einem Notarztwagen aus Tirol und vier Rettungswägen war an Ort und Stelle, berichtete das Rote Kreuz.

Es herrschten tiefwinterliche Verhältnisse auf Höhe des Pass Grießen, als es zum Zusammenstoß kurz vor 8 Uhr kam. Laut Polizei dürfte der Ungar auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Bus. Er und eine seiner Insassinnen, 29 und 36 Jahre alt, wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die beiden Mitfahrerinnen kamen an Ort und Stelle um ihr Leben, der Fahrer erlag im Unfallkrankenhaus Salzburg seinen Verletzungen.

Neben den Rettungshubschraubern Christophorus 4, Heli1 und Alpinheli6 waren ein Notarzt aus Sankt Johann in Tirol, vier Rettungswägen, First Responder und ein Gemeindearzt im Einsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Leogang und Hochfilzen führten die Bergearbeiten durch. Der verletzte 51-jährige Busfahrer, der ohne Fahrgäste unterwegs war, wurde in das Klinikum Zell am See abtransportiert.

Die B164 musste komplett gesperrt werden. Die Sperre dauerte bis 14 Uhr.