Lungauer ist neuer Chefkriminalist: Die Karriereleiter führte vom Erdgeschoß in den 5. Stock

Dort befindet sich das Büro des Direktors des Bundeskriminalamts im neunten Wiener Bezirk. Der Lungauer Andreas Holzer will von hier aus neue Akzente setzen.

Das Bundeskriminalamt bleibt auch nach dem Pensionsantritt von Franz Lang unter Salzburger Führung. Der gebürtige Lungauer Andreas Holzer hat im Februar offiziell seinen Dienst angetreten, nachdem er schon Ende Dezember mit der Leitung betraut worden war.

Die SN erwischen Holzer am Freitagnachmittag "am Weg ins gelobte Bundesland". Und damit meint der 47-Jährige immer noch Salzburg, obwohl er mit seiner Frau, der 18-jährigen Tochter und dem 15-jährigen Sohn in Wolkersdorf im Weinviertel lebt. "Die Verbindung ist eng, die Familie ...