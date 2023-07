Mehr als jede zweite Gemeinde im Flachgau ist eine "Gesunde Gemeinde"

Neben jährlichen Gesundheitstagen gibt es in Neumarkt verschiedene Bewegungsangebote sowie Vorträge zur psychischen Gesundheit und Ernährung. Auch die Natur spielt eine große Rolle. Das neueste Projekt nennt sich "Neumarkt für Neumarkter". "Wir wollen alle Gesundheitsanbieter sichtbar machen. Es gibt kostenlose Schnuppertermine, wir übernehmen auch die Werbung und stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung", sagt Gruber.

Die Verleihung der "Gesunde Gemeinde"-Ortstafel sei für das gesamte Team sehr wichtig gewesen. "Es gibt natürlich Momente, in denen man sich fragt, wofür man das alles überhaupt macht. Das Marketing ist für uns als Laien sehr mühsam. Da kommt die Ortstafel genau richtig."

Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP) ist stolz auf seine aktiven Bürgerinnen und Bürger: "Besonders freut mich das ehrenamtliche Engagement unseres Arbeitskreises. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Neumarkt übernehmen Eigenverantwortung und wollen etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit leisten. Das ist sehr vorbildlich."

Für das Konzept der "Gesunden Gemeinde" ist das ehrenamtliche Engagement eines Arbeitskreises vor Ort unverzichtbar. Dieser organisiert zusammen mit der vom Land beauftragten Gesellschaft für Vorsorgemedizin (AVOS) in den Gemeinden Angebote, die auf die Bedürfnisse der Gemeinden abgestimmt sind. Die Gemeinden zahlen für die Begleitung durch AVOS pro Jahr je nach Einwohnerzahl bis zu 400 Euro und planen ein Jahresbudget zur Umsetzung von Maßnahmen ein - meist einen Euro pro Bürger.

Jüngste "Gesunde Gemeinde" im Flachgau ist Thalgau. Von den sechs Schritten, die für die Verleihung der Ortstafel "Gesunde Gemeinde" nötig sind, wurden in Thalgau bereits drei absolviert. Nach der Projektvorstellung in der Gemeinde durch AVOS wurde am 2. Februar ein einstimmiger Gemeindevertretungsbeschluss gefasst und der Arbeitskreis aus ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen gegründet.

Die verpflichtende Bedarfserhebung als Basis für künftige Veranstaltungen soll zu Schulbeginn im Herbst starten und großteils online passieren. Für ältere Gemeindebürger wird es den Fragebogen aber auch in Papierform geben. Sobald die Ergebnisse der Umfrage ausgewertet sind, wird der Arbeitskreis mit Unterstützung von AVOS erste Veranstaltungen rund ums Thema Gesundheit planen. Nach mindestens drei Jahren mit jeweils vier Veranstaltungen und halbjährlichen Arbeitskreistreffen kann die "Gesunde Gemeinde"-Ortstafel verliehen werden. AVOS-Expertin Patricia Lehner: "Die Tafel soll auch als Ansporn dienen, die gute Arbeit fortzusetzen."

"Gesunde Gemeinden im Flachgau: 22 von 37 Gemeinden sind mit dabei

St. Gilgen und Fuschl waren im Jahr 1992 die ersten beiden "Gesunden Gemeinden". Ausgangspunkt war das Engagement der Ärzte Gerheid Widrich und Peter Kowatsch, die gesundheitsfördernde Maßnahmen nachhaltig in die Regionen bringen wollten. Kowatsch, damals praktischer Arzt in St. Gilgen, und Widrich, Mitbegründerin und langjährige Vorsitzende des "Arbeitskreises für Vorsorgemedizin Salzburg" AVOS, brachten die Initiative schließlich auf den Weg.



Knapp 50 Gemeinden im Bundesland Salzburg sind heute bei der "Gesunden Gemeinde" mit dabei. Im Flachgau haben sich 22 der 37 Gemeinden zu dieser Art der Gesundheitsförderung entschlossen.



Im Jahr 2011 wurde die "Gesunde Gemeinde"-Ortstafel als Gütesiegel eingeführt, das die Gemeinden unter ihrer behördlichen Ortstafel anbringen dürfen. Mehr als 30 Gemeinden tragen bis heute diese Auszeichnung. Die jüngste davon ist Neumarkt.



Ein politischer Beschluss ist nötig, um als Gemeinde bei dem Projekt mitmachen zu können. Dann wird ein ehrenamtlicher "Arbeitskreis Gesundheit" etabliert, der von AVOS unterstützt wird.