Ohne Ehrenamtliche keine "Gesunde Gemeinde"

Mehr als jede zweite Gemeinde im Flachgau ist eine "Gesunde Gemeinde". Dahinter verbirgt sich weit mehr als nur ein Schlagwort. Vor Ort widmen sich engagierte Ehrenamtliche dem Thema Gesundheit in seinen verschiedensten Ausprägungen. Es sind Menschen, die ein Interesse für gesunde Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit verbindet. Dass sie dieses Interesse auch dafür einsetzen, das Gesundheitsbewusstsein ihrer Mitbürger zu vergrößern und diese mit interessanten Angeboten zu einer gesünderen Lebensweise zu animieren, verdient Respekt in einer Zeit, wo Zeit für so viele ein knappes Gut geworden ist. Geld ist dabei keine Ausrede. Die überschaubaren Kosten

für die jeweiligen Gemeinden sind selbst bei knappen Budgets und steigenden Kosten zu stemmen.