Michael Max - der Rektor von St. Virgil macht Karriere in Rom

Ein Salzburger Kirchenmann wechselt nach Rom. Der Priester Michael Max wurde an die Spitze des päpstlichen Instituts Santa Maria dell' Anima in Rom bestellt. Er tritt diese Aufgabe mit 1. September 2020 an und wird dann Nachfolger von Franz Xaver Brandmayr aus der Erzdiözese Wien.

Der gebürtige Gmundener (Jahrgang 1970) wurde von der römischen Kleruskongregation zum Rektor der "Anima" ernannt. Das päpstliche Institut liegt unweit der zentralen Piazza Navona und ist der Sitz der deutschsprachigen katholischen "Pfarrgemeinde" von Rom. Zu den Aufgaben der "Anima" gehört die Pfarr- und Pilgerseelsorge sowie die Führung des Priesterkollegs.

Die Kirche der "Anima" steht allen Pilgern und Pilgerinnen offen, egal ob sie mit der deutschsprachigen Gemeinde den Gottesdienst mitfeiern möchten oder ob sie einen Ort suchen, an dem sie mit ihrer Gruppe und dem sie begleitenden Priester Gottesdienst feiern können.

Im Priesterkolleg haben Priester die Möglichkeit, ihre theologischen Studien zu vertiefen und die Römische Kurie und ihre Arbeitsweise kennenzulernen. Auch Michael Max hat bereits dort studiert und fungierte bereits als Vizerektor der "Anima". "Auch wenn mir der Weggang aus Salzburg ehrlicherweise nicht leicht fällt, so ist der Ruf an die Anima doch auch ein Stück Heimkehr für mich", sagt der Max. Er fühle sich dem Haus und den Menschen dort seit 30 Jahren verbunden. Besonders reize ihn die Verbindung von Theologie im Priesterkolleg und Seelsorge in der deutschsprachigen römischen Pfarre. Dass die Entscheidung bereits relativ früh gefallen sei, erleichtere die Nachfolgeregelung für seine Tätigkeiten in Salzburg.

Michael Max wird sein neues Amt am 1. September 2020 antreten. Derzeit ist er Rektor des Bildungszentrums St. Virgil in der Stadt Salzburg. Er löste im September 2016 Prälat Hans Walter Vavrovsky ab. Er ist zudem Mitglied des erzbischöflichen Konsistoriums, Leiter des Liturgiereferates, Vorsitzender der Ökumenekommission und geistlicher Assistent der Katholischen Frauenbewegung. Außerdem unterrichtet er an der Katholischen Pädagogischen Hochschule Edith Stein.

Erzbischof Franz Lackner habe signalisiert, dass ein gewisser Einsatz von Michael Max auch mit der neuen Aufgabe in Rom noch möglich bleibe.

Zweiter Salzburger an der Spitze der "Anima"

Die Ernennung des Rektors der "Anima" erfolgt durch die römische Kleruskongregation. Das Recht einen Kandidaten vorzuschlagen liegt bei der österreichischen Bischofskonferenz, die allerdings die Zustimmung der deutschen Bischofskonferenz einholen muss. Michael Max ist nach Prälat Franz Wasner (1967-1981) der zweite Salzburger Priester an der Spitze der "Anima".

Päpstliches Institut Santa Maria dell' Anima

Das Priesterkolleg und die Kirche der Deutschsprachigen in Rom, die "Anima", blickt auf sechshundert Jahre Geschichte zurück. Als Gründungsjahr ist nach neueren Untersuchungen das Jahr 1350 wahrscheinlich. Die Gründung geschah zu Ehren der Gottesmutter unter dem Titel "beatae Mariae animarum" und war ein Hospiz für Personen der deutschen Nation. Am 21. Mai 1406 verlieh Papst Innozenz VII. dem Hospital einen Schutzbrief, der es von den pfarrlichen und städtischen Jurisdiktionen befreite und unter den speziellen Schutz des Heiligen Stuhles stellte. Im Jahr 1518 wurde der "Anima" von Kaiser Maximilian I zusätzlich die Reichsunmittelbarkeit verliehen. 1859 erfolgte durch Papst Pius IX. die Neugründung des Priesterkollegs von S. Maria dell'Anima.



Quelle: SN