Michaela Kirchgasser - Ex-Skistar wechselt vom Tanzparkett zur Adventmusik

Dancing Star Michaela Kirchgasser wird als Moderatorin für ihre Heimat Filzmoos Vorfreude auf Weihnachten und Skifahren verbreiten.

Wenn der Pongauer Ex-Skistar Michaela Kirchgasser nächste Woche nach ihrem Sieg in der ORF-Show "Dancing Stars" in Wien in ihre Heimatgemeinde zurückkehrt, bereitet sie sich schon auf ihren nächsten Auftritt vor. Die 35-Jährige moderiert am Montag, 7. Dezember, ab 18 Uhr die vorweihnachtliche Sendung "Advent dahoam im Salzburger Land" mit Unterhaltung, Musik von Schlagerstars und schönen Landschaftsaufnahmen. Der Livestream fürs Internet kommt aus der Filzmooser Unterhofalm.

Eine weitere Filzmooser Prominente, Jahrhundertköchin Johanna Maier, soll dabei übrigens ihr Geheimrezept ...