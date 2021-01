Mit 13 Jahren auf dem Donauinselfest aufgelegt: Gollinger DJ bei internationalem Verlag unter Vertrag

Der Gollinger Tobias Waß steht nicht nur seit Kurzem bei einem der größten Musikverlage weltweit unter Vertrag, vergangene Woche hat er auch seine neue Single herausgebracht - gemeinsam mit einem Superstar der Szene.

Die neue Single "Where The Lights Are Low" von Tobias Waß alias DJ Toby Romeo, dem deutschen DJ-Superstar Felix Jaehn und dem holländischen DJ Faulhaber kommt einem schnell bekannt vor - sie basiert auf dem Nik-Kershaw-Klassiker "The Riddle" von 1984. "Wir haben die Melodie aufgegriffen und neu interpretiert", sagt Waß. "Der rohe Entwurf sozusagen ist von Faulhaber gekommen, Felix und ich haben das ausproduziert."

Waß legt seit fünf Jahren auf dem Electric ...