Am Dienstagabend gerieten zwei Wanderer in Turnschuhen auf dem Schafberg in Not. Das Paar hat sich verlaufen. Kein Einzelfall.

BILD: SN/BERGRETTUNG SANKT WOLFGANG Einsatz am Schafberg am Dienstagabend: Zwei Wanderer kamen dort im Gewitter und schlecht ausgerüstet nicht mehr weiter.