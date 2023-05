Mobiler Gedenkort für Widerstandskämpferin Primocic

Eine einjährige Gedenkaktion für die Kommunistin Agnes Primocic ist am vergangenen Samstag gestartet.

Der rote Pkw wird ein Jahr lang in Hallein zu sehen sein, via QR-Code sind ab sofort Hörspaziergänge auf den Spuren von Primocic abrufbar.

Rund 165 Interessierte besuchten am Samstag die Auftaktveranstaltung zu "Orte des Gedenkens" im Halleiner Kolpinghaus, bei der das Kunstprojekt "Unterwegs mit Agnes Primocic" der Salzburger Künstlerin Kathi Hofer vorgestellt wurde.

Ein künstlerisch gestaltetes Auto stellt dabei Leben und Wege der kommunistischen Widerstandskämpferin in den Fokus und wird als mobile Landmarke auf relevante Orte des Gedenkens hinweisen. "Das Auto transportiert niemanden von A nach B, sondern ist ein Vehikel für Geschichte und Geschichten", sagt Kathi Hofer. Der mit Informationen und einem QR-Code versehene Pkw parkt in den kommenden zwölf Monaten an vier Orten in Hallein, über den QR-Code sind Hörspaziergänge abrufbar, die auf den Spuren von Primocic durch die Stadt führen. Die ersten beiden Spaziergänge, vom Halleiner Historiker Wolfgang Wintersteller und der Musikerin Michaela Meise, wurden bei der Eröffnung vorgestellt. Zusätzlich sind in den kommenden Monaten zahlreiche Vorträge, Führungen und Workshops zum Thema geplant (www.ortedesgedenkens. at).