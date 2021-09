Ein Modellversuch der Salzburg Wohnbau mit Efeu verlief bisher bescheiden. Welche Lehren kann man daraus für vergleichbare Projekte ziehen?

Die Zahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad steigt im Jahresschnitt deutlich an. Gerade in den Städten wächst der Druck, mit mehr Bäumen, Grünflächen, aber auch grünen Fassaden etwas für das Mikroklima zu tun. Die grüne Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold ist mit ihrer unkonventionellen Idee, die Fassade des Salzburger Doms am Kapitelplatz zu begrünen, bisher auf breite Ablehnung gestoßen. Bauexperten wie Roland Wernik, Geschäftsführer des gemeinnützigen Bauträgers Salzburg Wohnbau, haben sich selbst intensiv mit grünen Fassaden auseinandergesetzt und ...