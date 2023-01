Raubmord ohne Leiche in Salzburg - Spuren führen in den nördlichen Flachgau

Ein Mann verschwindet Anfang Jänner. Kurz davor hatte er sein Auto auf Facebook zum Verkauf angeboten. Drei Wochen danach erfolgt eine Festnahme. Der Mord ohne Leiche bleibt rätselhaft.

Nach wie vor wirft ein vermuteter Mord in Salzburg viele Fragen auf. Das Verschwinden jenes Mannes, der seit 2. Jänner abgängig ist, dürfte wohl in Verbindung mit einem Autoverkauf im Internet stehen.

In dem Forum auf der Plattform Facebook wurde am 27. Dezember 2022 um 23.18 Uhr ein Angebot hochgeladen, in dem ein Auto zum Verkauf angeboten wurde. Es handelte sich dabei um einen schwarzen SUV der Marke BMW, für das Modell X6 wurden 17.000 verlangt. Neben weiteren Details fügte der Anbieter seinem Posting auch Fotos hinzu. Die Außenaufnahmen zeigen den Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe der Pfarrkirche St. Nikolaus in Bad Reichenhall. Ein Bild zeigt leichte Beschädigungen an der Stoßstange links vorne.

SN/polizei salzburg Das Auto des verschwundenen Mannes: Laut den Metadaten dieses Fotos entstand die Aufnahme am Sonntag, 20. November 2022, um 13.06 Uhr. Es wurde mit einem iPhone XS Max gemacht. Der Aufnahmeort ist Bad Reichenhall, in der linken Bildhälfte ist ein Teil der Pfarrkirche St. Nikolaus zu erkennen. SN/polizei salzburg Das Auto des verschwundenen Mannes: Laut den Metadaten dieses Fotos entstand die Aufnahme am Mittwoch, 16. November 2022, um 17.02 Uhr. Es wurde mit einem iPhone XS Max gemacht. Der Aufnahmeort ist nicht bekannt. SN/polizei salzburg Das Auto des verschwundenen Mannes: Laut den Metadaten dieses Fotos entstand die Aufnahme am Sonntag, 20. November 2022, um 13.05 Uhr. Es wurde mit einem iPhone XS Max gemacht. Der Aufnahmeort ist Bad Reichenhall, in der linken Bildhälfte ist das Hinweisschild für die Zufahrt zum Parkplatz der Rupertustherme zu erkennen.

Der Abgängige bot sein Auto im Internet zum Verkauf an

Einige Fotos aus diesem Posting gelangten jetzt an eine breite Öffentlichkeit. Und zwar in Form einer Pressemitteilung der Salzburger Landespolizeidirektion. Es geht um einen vermuteten Raubmord: Der Anbieter des BMW X6 gilt seit 2. Jänner als abgängig. Der Mann soll aus dem Irak stammen, in seinem Angebot schrieb er: "Ich wohne in Bad Reichenhall in der Nähe von Salzburg Flughafen."

Verdächtiger in U-Haft leugnet Zusammenhang

Der Wagen trägt aber das Kennzeichen "S 381 WH", also Salzburg-Stadt. Das klingt nach Widerspruch, aber Nachfragen bei Polizei und Staatsanwaltschaft ergeben "aus ermittlungs- bzw. kriminaltaktischen Gründen" derzeit wenig zielführende Antworten. Seitens der Justiz hieß es am Freitag zumindest, dass am 22. Jänner ein Tatverdächtiger an seinem Wohnort in der Stadt Salzburg festgenommen wurden. Diese Person befindet sich seither in Untersuchungshaft. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen mutmaßlichen Kaufinteressenten. Es besteht der Verdacht, dass er dem vermissten Mann das Auto mit Gewalt abgenommen und dieser dabei zu Tode gekommen sei.

SN/polizei salzburg Das Mobiltelefon des Gesuchten.

Der Verdächtige in U-Haft leugnet, mit dem Verschwinden des Mannes etwa zu tun zu haben. Auch eine Leiche sei bisher nicht gefunden wurde. Der Beschuldigte behauptet laut Staatsanwaltschaft, dass er den schwarzen BMW dem Vermissten abgekauft habe und damit legal in den Besitz des Autos gekommen sei. Fest steht: Die beiden Männer hatten für den 2. Jänner ein Treffen vereinbart. Seitdem fehlt von dem Vermissten jede Spur. Das Mobiltelefon des mutmaßlichen Opfers sei an diesem Tag sowie in der Nacht auf den 3. Jänner zuletzt bei den Sendemasten im Bereich Untersberg/Großgmain, in Nußdorf am Haunsberg und in der Nähe von Maria Plain eingeloggt gewesen, sagt Marcus Neher, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg. Zwölf Tage später - am 15. Jänner um 11.26 Uhr - wurde das Handy erneut für einen kurzen Moment in ein Mobilfunknetz eingemeldet: Dieses Mal jedoch im Bereich Aigen/Elsbethen/Glasenbach.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das iPhone XS Max von Unbeteiligten gefunden und kurzzeitig eingeschaltet wurde. Dieses Handy ist sehr groß, fast 16 Zentimeter lang und acht breit. Die Polizei bittet um Hinweise und hofft, dass sich die möglichen Finder des Mobiltelefons melden. Außerdem wird nach Zeugen gesucht, die den BMW zwischen dem 2. und 3. Jänner wahrgenommen haben. Weitere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft nicht geben. Unbeantwortet blieb auch die Frage, wer die Abgängigkeit des Irakers überhaupt angezeigt hatte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht nun den Finder des Handys bzw. alle Personen, die Angaben zu diesem Handy machen können, sich mit dem Landeskriminalamt Salzburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 059 133 50 3333).

Das Landeskriminalamt erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung zur folgenden Frage: Wer hat den Pkw der Marke BMW X6 (schwarz lackiert) mit Kennzeichen S-381 WH zwischen Montag, 2. Jänner 2023, 12 Uhr, und Dienstag, 3. Jänner 2023, 15 Uhr, wahrgenommen oder kann Angaben zum Fahrzeug für diesen Zeitraum machen?