Nach Blitzeinschlag: Glocken des Salzburger Doms müssen für Jedermann-Premiere händisch bedient werden

Die Elektronik der Domglocken ist stark beschädigt. Für Generalprobe und Premiere des "Jedermann" sollen sie nun händisch zum Schwingen gebracht werden.

Am Mittwoch um 16.11 Uhr sind die Uhren am und im Salzburger Dom stehen geblieben. Seither schweigen auch die Glocken. Der Grund: Bei dem heftigen Gewitter in der Stadt Salzburg hat ein Blitz in den Dom eingeschlagen und die Elektronik beschädigt.

Am Freitag rückten Experten an, um die Technik wieder in Gang zu setzen. Sakristeidirektor Dietmar Koisser berichtet: "Der Einschlag muss ohrenbetäubend gewesen sein. Die Uhren - wir haben an den Türmen sechs Ziffernblätter -, die Glocken sowie ...