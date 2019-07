Nach Schüssen von FPÖ-Politiker: Aufregung um Facebook-Posting

Der 57-jährige Bergheimer Gemeinderat war laut Zeugen alkoholisiert. Ärger über die Absetzungen des Ortspfarrers sowie von Herbert Kickl als Innenminister soll Motiv gewesen sein. Die FPÖ habe nach Bekanntwerden "in der Sekunde" reagiert, sagte Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Für Aufsehen sorgte nun auch ein Facebook-Posting eines offenbar ehemaligen FPÖ-Parteimitglieds.

Ein Großaufgebot der Polizei rückte am späten Freitagvormittag am Gitzen bei Bergheim an: Anrainer hatten kurz nach elf Uhr gemeldet, dass jemand Schüsse von einem Balkon abgegeben haben soll.

Am Einsatz waren mehrere Streifen, das Einsatzkommando Cobra und ...