Nach Starkregen in Salzburg: Gemeinde Rußbach ist abgeschnitten - 500 Feuerwehrmänner und -frauen standen im Einsatz

80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind in den vergangenen Stunden teilweise im Nordstau der Alpen gefallen. In der Tennengauer Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt ist Montagfrüh Zivilschutzalarm ausgerufen worden. Starke Regenfälle hatten den Rußbach über die Ufer treten lassen.

Seit etwa fünf Uhr früh ist die Feuerwehr in der Tennengauer Gemeinde mit allen verfügbaren Kräften im Großeinsatz. Sowohl die Straße nach Abtenau (B 166) als auch die Verbindung ins benachbarte Gosau mussten gesperrt werden. Welche Schäden das Wasser an den Straßen angerichtet hat, ist noch nicht bekannt.

"Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde derzeit abgeschnitten ist und der Rußbach über die Ufer getreten ist und Teile des Ortes überflutet hat, haben wir heute um 6.20 Uhr Früh Zivilschutzalarm ausgelöst", sagte Markus Kurcz vom Katastrophenschutzreferat des Landes.

Vormittags versuchte die Feuerwehr Abtenau über Forstwege einen Zugang nach Abtenau zu finden. "Es geht jetzt in erster Linie darum, Tauch- und Schlammpumpen sowie Mannschaft in den abgeschnittenen Ort zu bringen, damit wir mit den Aufräumarbeiten beginnen können", schilderte ein Mitarbeiter der Salzburger Landesfeuerwehrzentrale.

Durch den starken Regen sind auch die Wasserstände der großen Flüsse gestiegen und haben die Warngrenze überschritten. Die Salzach hat in Mittersill die Alarmstufe 1 erreicht. Es wurden Dämme aufgebaut und weitere Hochwasserschutzmaßnahmen gesetzt sowie die Aktivierung der Hubbrücke vorbereitet.

SN/lmz/fabian scharler Hochwasseralarm an der Salzach in Mittersill – die Situation Montagfrüh, 29. Juli.

Im gesamten Oberpinzgau - von Stuhlfelden bis Mittersill - wurden die Feuerwehren in Hochwasserbereitschaft versetzt.

500 Mann von 32 Feuerwehren waren in den vergangenen Stunden an 70 Adressen im Einsatz. Neben Rußbach lag auch in Strobl ein Schwerpunkt: Zahlreiche Überflutungen und Verklausungen hielten die Einsatzkräfte dort auf Trab.

Die stark ansteigenden Pegelstände von Bächen und Flüssen haben auch Auswirkungen in der Landeshauptstadt: Um 5:38 Uhr wurde die Hochwasser-Warngrenze für die Salzach erreicht, um 6:00 Uhr wurde die Warnstufe erhöht und der Hochwasserschutz in der Stadt Salzburg wurde aufgebaut. Man rechnet zwar nicht mit einem übertretenen der Salzach, jedoch kann man dass nach der derzeitigen Lage nur vermuten. Sämtliche Radfahrunterführungen sind bereit in der Nacht schon gesperrt worden. In der Landesfeuerwehrzentrale rechnet man damit, dass der Pegel der Salzach auf knapp über sechs Meter steigen könnte. Damit würde ein zehnjähriges Hochwasserereignis erreicht werden. Mittags sollte der Niederschlag nachlassen und sich die Situation damit langsam entspannen.

Murenabgang - KIeines Deutsches Eck gesperrt

Polizei und Feuerwehr haben Montagfrüh die B21 zwischen dem Grenzübergang Melleck-Steinpass und Schneizlreuth in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist eine Schlammlawine abgegangen. Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ging die Mure nach den Regenfällen der Nacht in der Früh auf deutscher Seite vor der Einfahrt zum Steinpass-Tunnel nieder.

Die Straße bleibt vorerst gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei, die Straße frei zu räumen. Auch ein Bagger wurde angefordert. Wann die B21 wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Zuerst müsse geprüft werden, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen nötig sind, damit nicht weiterer Schlamm und Geröll abrutschen.

Warnung vor Überschwemmungen

Bereits am Wochenende war vor Starkregen und den damit einhergehenden möglichen Folgen im Land Salzburg gewarnt worden. So hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Landes Salzburg vom Sonntag: "Heute Nacht ist mit Gewittern und Starkregen zur rechnen, die zu lokalen Überschwemmungen, erhöhten Pegelständen der Flüsse und Murenabgängen führen können, so die Prognosen der ZAMG und des Hydrografischen Dienstes des Landes, mit denen der Katastrophenschutz des Landes in engem Austausch ist und der Verhaltens-Empfehlungen abgibt.

Heute Nacht, wird es in relativ kurzer Zeit wird - so die Prognosen - im ganzen Land, vor allem aber im Nordstau, starke landregenähnliche Niederschläge geben, die der trockene Boden nur mehr schwer aufnehmen kann."

Empfehlungen für die Bevölkerung

Vermeiden sie in der Nacht von Sonntagabend auf Montagfrüh unnötige Autofahrten.

Säubern sie Ihre Regenwasser-Einlaufschächte.

Schließen Sie die Fenster unter Erdniveau.

Dichten Sie, vor allem auf hang- und grabenseitigen Gebäudeteilen, Ihre Kellerschächte ab.

Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr und verzichten Sie während der Nachtstunden auf Reparatur- und Aufräumungsarbeiten.

Treffen Sie Vorkehrungen für mögliche Stromausfälle.

Quelle: SN