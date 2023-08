Nach Tod ihres Babys: Eltern zu 12 und 16 Jahren Haft verurteilt

Im Oktober vor einem Jahr wurde in einer kleinen Wohnung in Salzburg ein Baby so heftig geschüttelt und geschlagen, bis es starb. Ein Geschworenengericht verurteilte die Eltern von Elias am Mittwoch zu 12 und 16 Jahren Haft.

BILD: SN/BOSCHNER Die Mutter des ermordeten Elias wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig.