Nasir löst Vera ab: Nach Hitzewelle naht Abkühlung

Subtropisch-heiße Luftmassen strömen am Sonntag nach Österreich. Abkühlung erwarten Meteorologen für Dienstag.

Im ganzen Land ist es am Sonntag erneut nahezu wolkenlos und drückend heiß. Hoch Vera lässt die Temperaturen am Nachmittag auf 31 bis 37 Grad steigen. Schuld daran ist Warmluftzufuhr aus dem Süden. Mit Gewittern bzw. Unwettern ist derzeit laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) noch nicht zu rechnen. Am Montag erreicht die Hitzewelle im Osten Österreichs ihren Höhepunkt. Dort werden bis zu 38 Grad erreicht. In Westösterreich werden es einige Grad weniger sein, für Salzburg werden etwa bis zu 34 Grad erwartet. Hier können auch bereits Gewitter auftreten.

In der Nacht auf Dienstag ist vor allem an der Alpennordseite mit heftigen Gewittern zu rechnen. Die Kaltfront Nasir zieht durch und bringt eine signifikante Abkühlung. "Die 30-Grad-Marke ist mit Dienstag vorerst Geschichte. Es wird bis zu zehn Grad weniger haben. Am Dienstag ist es im ganzen Bundesland regnerisch. Nicht nur Landwirte sehnen sich ja mittlerweile nach Wasser", erklärt Josef Haslhofer, ZAMG-Meteorologe. Nach Regenschauern am Dienstag stabilisiert sich das Wetter aber wieder. Ab Mittwoch ist es im Norden Salzburgs wieder sonnig und trocken. In den Gebirgsgauen sind zwischendurch Schauer möglich. Die ganze kommende Woche rechnet die ZAMG mit Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad. "In Summe ist es ab Mittwoch wieder sommerlich, die Temperaturen sind aber am Nachmittag angenehmer. Eigentlich perfektes Wetter für die vielen Schulausflüge", so die Interpretation des Meteorologen.

Quelle: SN-Bu