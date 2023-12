Viele Verbesserungen, aber auch so manche Verschlechterung gibt es jetzt für Fahrgäste von Bus und Bahn. Besonders betroffen ist der Schulweg.

An der Haltestelle Pfenninglanden: Bürgermeisterin Tanja Kreer (rechts) mit Anrainerinnen und Kindern

Etliche Schülerinnen und Schüler haben am Montag ihren Bus versäumt. Die Ursachen liegen im Fahrplanwechsel mit 10. Dezember. Eine böse Überraschung erlebten Schulkinder und ihre Eltern in einigen Ortschaften bei Straßwalchen: Der Schulbus hielt nicht an der gewohnten Straßenseite, die ...