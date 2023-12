Das Land Salzburg auf der Suche nach Bauland und den Millionen

Bauland in der Größe von 1300 Fußballfeldern liegt in Salzburg brach. Die Land-Invest erhält nun 10 Millionen mehr vom Land für Sicherung von Wohnraum.

Thomas Smogawetz, Geschäftsführer der Land-Invest: „Wir beteiligen uns nicht am Markt um gewidmetes Bauland.“

Ist die Land-Invest "Bodenbank oder Papiertiger"? Und was braucht es, um Bodenspekulation im Land zu stoppen? So lautet das Thema der aktuellen Stunde im Salzburger Landtag am Mittwoch.

Die Land-Invest wurde im Jahr 1994 gegründet und ist ein ...