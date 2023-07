Neues Schultertragesystem für Kinder in Obertrum vorgestellt

Mit "free on shoulders" entwickelte das Unternehmen "Riesenzwerg" von Thomas Amerijan in Obertrum ein einfaches Schultertragesystem für Kinder.

Thomas Amerijan ist gerne in der Natur und nützt im Alltag vor allem öffentliche Verkehrsmittel. Mit Kindern unterwegs zu sein, kann einen dabei schon vor Herausforderungen stellen. "Seitdem unsere Tochter Franziska auf die Welt kam, sind meine Lebensgefährtin und ich leidenschaftliche Nutzer von Tragetüchern und anderen Arten von Kindertragen. Da hat man die Hände frei, etwa beim Einkaufen", erzählt Thomas Amerijan. Als Franziska laufen konnte, wollte sie nicht mehr in den Kinderwagen. "Doch nach zehn Minuten wurde sie müde. Eigentlich hat sie mich auf die Idee für ein neuartiges Tragesystem gebracht, denn andere Tragen sind oft sehr umständlich zu handhaben. Ich bin meistens mit Rucksack unterwegs und wollte das kombinieren", so Amerijan.



Beim Tragen des Kindes die Hände frei haben

Die Idee: das Kind auf den Schultern tragen und die Beine an den Rucksackgurten fixieren. Erste Versuche mit Schlaufen mit Klettverschluss verliefen vielversprechend. Da stand für Thomas Amerijan, der bei der Volkshilfe Salzburg als Behindertenbetreuer arbeitet, fest, das System auch kommerziell umzusetzen.

Von der Idee zum ausgereiften Produkt dauerte es schließlich rund zwei Jahre. "Ich habe das zusammen mit den Geschützten Werkstätten weiterentwickelt und auch international patentieren lassen. Das Patent gilt für 157 Länder." Das Kindertragesystem mit dem Namen "free on shoulders" kann am Rucksack angebracht oder mit einem Tragegurt in zwei Größen verwendet werden. Die Kinder sitzen damit sicher auf den Schultern der Eltern, es ist kein zusätzliches Tragegestell nötig.



Herstellung bei Geschützten Werkstätten

"Mir war wichtig, dass alles in der Region hergestellt wird. Produziert wird in den Geschützten Werkstätten in hoher Qualität. Die Zulieferer kommen alle aus der EU", so Thomas Amerijan, der mit seinem Unternehmen Riesenzwerg GmbH - zweiter Gesellschafter ist Bertram Neuner aus Mödlham - auf Unterstützung aus seinem persönlichen Umfeld zählen kann. Das wurde auch bei der Präsentation von "free on shoulders" im Garten des Braugasthofs Sigl in Obertrum deutlich, die zum kleinen Fest für Geschäftspartner, Freunde und Familien wurde. Vertrieben wird das Schultertragesystem zum Preis von 49,90 Euro online über die Firmenhomepage (riesenzwerg.com) und die sozialen Netzwerke. Amerijan: "Im Herbst werden wir auch auf Messen und bei Kinderfestivals unterwegs sein, um ,free on shoulders' vorzustellen."