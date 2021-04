"Notruf" bei der Hebamme - das Spital ist manchmal zu weit entfernt

Statt der geschlossenen Geburtenabteilung gibt es in Mittersill seit 2020 das Hebammenzentrum. Wie wichtig das ist, zeigte sich jetzt wieder.

Draußen blies ein Schneesturm, als die Hebamme Susanne Harms am 15. März um 22.40 Uhr ein Anruf erreichte. Am Telefon war der Mann einer Patientin. Starke Wehen hatten eingesetzt. 20 Minuten später war die in Neukirchen wohnende Hebamme bei der werdenden Mutter in Krimml.

Susanne Harms: "Wir hätten keinen Transport mehr machen können. Ins Krankenhaus Zell am See hätten wir über eine Stunde gebraucht." Zur Sicherheit rief sie die Rettung, die draußen wartete, während im Wohnzimmer entbunden wurde. ...