Vier mal Geburtstag: Der 2. April ist der absolute Glückstag dieser Flachgauer Familie

Mutter, Vater und Zwillinge haben alle an ein- und demselben Tag Geburtstag. Und auch das Kennenlernen des Paares verlief nach dem gleichen Schema.

Der 2. April ist bei der Familie Gruber-Peterleitner aus Elixhausen ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, dass Daniela Gruber (33) und Haimo Pertleitner (34) aus Elixhausen am gleichen Tag Geburtstag haben. Nun wurde das Paar auch noch an diesem Tag Eltern. "Wir haben uns noch um Mitternacht gegenseitig gratuliert und gescherzt, heute werden die beiden ja nicht kommen", erzählen die jungen Eltern. Leo und Simon hatten dann aber doch andere Pläne für den Geburtstag von Mama und Papa. Kurz vor fünf Uhr früh am 2. April platzte bei Daniela Gruber die Fruchtblase, und das in der 34. Schwangerschaftswoche.

An der Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Stadt Salzburg wurde daraufhin aus "Sicherheitgründen ein ungeplanter Kaiserschnitt" durchgeführt, so Klinik-Sprecher Wolfgang Fürweger.

Leo wurde mit 45 Zentimetern Größe und 2290 Gramm Gewicht auf die Welt geholt, sein Bruder Simon mit 44,5 Zentimetern und 2360 Gramm. Beide Buben und ihre Mama sind wohlauf. Sie werden noch einige Tage in der Klinik vom Team rund um Primar Thorsten Fischer betreut.

Übrigens: Daniela Gruber und Haimo Peterleitner haben nicht nur am selben Tag Geburtstag wie ihre beiden kleinen Söhne, sie sind einander vor 17 Jahren auch bei einer Geburtstagsfeier zum ersten Mal begegnet. Natürlich am 2. April.