Nun ist es fix: Gaißau-Hintersee sperrt die Lifte auf

Die Schneefälle der vergangenen Tage reichen aus: Am Samstag startet das Skigebiet Gaißau-Hintersee in die Wintersaison. Nach zwei Wintern Stillstand ist das für die Region ein fast historischer Moment.

Betriebsleiter Martin Wallmann ist Kummer gewohnt: Ein Skigebiet, das vom Naturschnee abhängig ist, kann nur öffnen, wenn genügend "weißes Gold" vom Himmel gefallen ist. Am kommenden Samstag, dem 16. Jänner, ist es so weit: Gaißau-Hintersee nimmt den Liftbetrieb auf. "Es sind noch einmal 30 Zentimeter Schnee dazugekommen. Das reicht jetzt einmal zum Aufsperren, wenn nicht gleich sofort die nächste Tauwetterphase kommt", sagt Wallmann. Oben am Berg habe man Schneezäune aufgestellt, um dem Wind Einhalt zu gebieten und zu verhindern, dass ...