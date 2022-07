Nur ein Punkt fehlte auf den Weltmeistertitel

Bei der Topcat-WM in Polen segelte Wolfgang Klampfer mit Vorschoter Stefan Zimmermann in der Klasse K1 trotz widriger Umstände zu Silber.

Die Ausgangslage vor der Topcat-WM in Polen war für Wolfgang Klampfer und seinen Vorschoter Stefan Zimmermann (Seehamer Segelclub) nicht optimal. "Stefan war im Vorfeld erkrankt und noch nicht ganz fit. Außerdem konnten wir mit unserem Katamaran nur zwei Mal am Wallersee trainieren", so der vielfache Staatsmeister Wolfgang Klampfer. Der 52-jährige Neumarkter ist beim Segelclub Seekirchen und beim Seehamer Segelclub aktiv.

Am Turawa-Stausee in der Nähe von Opolski musste sich das Salzburger Team in der Weltmeisterschaftsklasse K1 mit 41 ...