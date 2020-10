Oberalmer verfilmte das "Spiel ihres Lebens"

Silvio Zanchetta hat seine Leidenschaft fürs Filmen zum Beruf gemacht. Der ehemalige Torwart produzierte eine sehenswerte Dokumentation über den Cup-Hit Rapid Wien gegen St. Johann.

Groß war der Jubel bei den Spielern und Funktionären des TSV St. Johann, als in diesem Sommer im österreichischen Fußball-Cup der SK Rapid Wien als Gegner gezogen wurde. Die Mannschaft von Trainer Ernst Lottermoser musste in der ersten Runde auswärts beim Rekordmeister in Hütteldorf antreten.

"Ich habe die Auslosung gesehen und mir gedacht, dass ich über diese einmalige Partie eine Dokumentation machen könnte", sagt Silvio Zanchetta, der sich in Sachen Videos als Autodidakt bezeichnet. Der ehemalige Goalie, der ...