"Öffis" im Kleinformat: Tennengau folgt Leoganger Beispiel

Nun wird auch in Adnet, Oberalm, Puch und Krispl-Gaißau an einem derartigen Konzept gefeilt. "Es ein bisschen ist wie ein Bedarfstaxi, das den normalen Öffi-Fahrplan ergänzt", erklärt der Adneter Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) im TN-Gespräch. Starten soll das Projekt im Tennengau aber frühestens Ende des Jahres: "Es muss zuerst in den Verkehrsverbund eingebettet werden, und es muss noch ausgeschrieben werden, welches Unternehmen mit diesen Fahrdiensten beauftragt wird." Zusätzlich zu den bestehenden Bushaltestellen würden noch weitere Haltepunkte definiert, "die Idee wäre, dass man überall maximal 300 Meter bis zum der nächste Haltepunkt hat."

In Leogang ist das Pilotprojekt "Loigom-Shuttle" erfolgreich gestartet: "Es wird von mehr als 600 Leuten pro Monat in Anspruch genommen, das ist mehr als wir erwartet hatten", sagt Michael Lackner, Obmann des Verbands für Öffentlichen Personennahverkehr Pinzgau, Bürgermeister von St. Martin/Lofer und im Brotberuf Verkehrsplaner beim Verkehrsverbund. "Es soll eine Ergänzung zum Linienverkehr sein, eher ein Zubringer bzw. eine Erweiterung am Abend oder Wochenende", betont er. "Es soll keine Konkurrenz zum Bus sein und keine Hausabholung im Taxi. Es gibt fixe Betriebszeiten, und innerhalb dessen kann man den Bus bestellen zwischen den möglich Haltepunkte." Ziel sei es, dass man so möglichst lückenlose Wegeketten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr schafft.