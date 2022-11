Neuer Fahrplan in Salzburg: Nacht-S-Bahn und dichtere Takte geplant

In Salzburg kommen mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember eine Nacht-S-Bahn, höhere Taktungen ins Umland sowie eine neue Bahnlinie zwischen Bischofshofen und Schladming.

Mit 11. Dezember tritt ein neuer Fahrplan in Kraft. Das neue Angebot richtet sich vor allem an Pendlerinnen und Pendler, Jugendliche und Nachtschwärmer. Eine Tariferhöhung wird es nicht geben. Das Land Salzburg nimmt fünf Millionen Euro für den Öffi-Ausbau bzw. einen Fahrplanwechsel in die Hand.

Gerade nachts sei das Öffi-Angebot bisher mangelhaft, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Donnerstag. Das soll sich nun ändern: Samstags, sonntags und an Feiertagen werden die S2 und die S3 alle Fahrgäste auch zur späteren Stunde nach Hause bringen. Die S2 fährt zum letzten Mal um 1.34 Uhr vom Salzburger Hauptbahnhof nach Straßwalchen. Die S3 fährt ab 11. Dezember um 1.07 und 2.08 Uhr von Freilassing nach Schwarzach-St. Veit. Die S1 wird Montag bis Donnerstag um 0.00 Uhr nach Lamprechtshausen fahren und am Wochenende zusätzlich um 1.00 und 2.00 Uhr.

Bessere Anbindung für Wals-Siezenheim

Der Salzburger Westen, Wals-Siezenheim, soll mit den neuen Linien 181 und 36 besser an die Stadt Salzburg angebunden werden. Die Linie 181 fährt eine Viertelstunde zeitversetzt zur Linie 180 und wird im 30-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und der Staatsgrenze über Grünau fahren. Somit ergibt sich ein neuer 15-Minuten-Takt für Wals-Salzburg.

Ausweitungen ins Umland

Im Pinzgau werden die Fahrpläne verdichtet. Das Angebot der Linie 660 von Zell am See zum Kitzsteinhorn wird an Wochenenden und Feiertagen ausgebaut. Einen Stundentakt wird die Linie 680 von der Bezirkshauptstadt nach Saalbach nun ganzjährig und am Wochenende anbieten.

Auch die Wolfgangsee-Region soll vom neuen Fahrplan profitieren. Bei der Linie 154 von Ebenau nach Koppl wird Montag bis Freitag ein Halbstundentakt eingeführt. Samstags werden die Nachmittagsverbindungen ausgebaut. Der Wochenendtakt der Linie 156 (Mondsee-St. Gilgen) wird ausgeweitet.

Neben der neuen Bahnverbindung R9 erhält der Pongau von Montag bis Freitag dichtere Taktungen bei den Buslinien 520 und 521. Auch die Strecke Salzburg-Schwarzach wird an Werktagen außer Samstag verstärkt. Morgens fährt ein zusätzlicher Zug um 7.12 Uhr von Schwarzach-St. Veit zum Salzburger Hauptbahnhof. Eine neue Zugverbindung für das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum gibt es täglich um 16.20 Uhr von Schwarzach-St. Veit zum Salzburger Hauptbahnhof.



Wochenende: Eine Verbindung am Tag in den Ennspongau

Auch der Ennspongau - also der östliche Teil des Pongaus - soll nun besser an die Region angebunden werden. Auch eine Verbindung in die Steiermark ist vom Ennspongau aus geplant. "Die S-Bahn fährt künftig am Wochenende in Richtung Süden einen 24-Stunden-Takt", sagt der Verkehrslandesrat. Alle Verbesserungen seien, auch was das Personal betrifft, mit den Transportunternehmen abgestimmt. Trotz der Taktverdichtung erwartet das Land keine weiteren personellen Engpässe. Die neuen Takte und Verbindungen seien zudem eine Reaktion auf die Wünsche der Fahrgäste, sagt der Salzburg-Verkehr-Geschäftsführer Johannes Gfrerer.

Neuerungen im Öffi-Angebot ab 11. Dezember 2022

Keine Tariferhöhung für 2023

Neue Bahnlinie R9 von Bischofshofen nach Schladming

Nacht-S-Bahn auf den Linien S1, S2, S3 am Wochenende und an Feiertagen

15-Minuten-Takt Wals-Salzburg mit neuer Linie 181 und Anbindung Europark mit neuer Linie 36

Taktverbesserungen im Pinzgau

Neue Zug- und bessere Busverbindungen im Pongau

Takterweiterung Wolfgangsee-Region

Mehr Informationen unter: www.salzburg-verkehr.at