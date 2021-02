"Ohne euch Salzburger wäre ich heute tot": Französischer Corona-Patient bedankt sich

Jean Jacques Rechenmacher fiel am Höhepunkt der ersten Coronawelle im französischen Metz ins Koma. Aufgewacht ist er fünf Wochen später in Salzburg, weil Frankreich keine Intensivkapazitäten mehr hatte und Österreich um Hilfe bat. Im Mai möchte sich Rechenmann bei vielen Salzburgern bedanken - und bei einem auch entschuldigen.

Marie Jos Rechenmacher kann heute wieder lachen. Das tut sie auch bei jeder Gelegenheit. Im Vorjahr durchlitt sie mit ihrem Mann Jean Jacques die schwerste Zeit ihres Lebens. Er war an Covid-19 erkrankt. Sein Zustand war lebensbedrohlich.

"Und plötzlich sagen sie dir im Krankenhaus in Metz, dass kein Intensivbett mehr frei ist." Was für ein Schlag! Ihre Erinnerung an diese Hilflosigkeit ist heute noch ein Schock für sie. Dann ein Hoffnungsschimmer. Die französische Botschaft bat das österreichische Bundeskanzleramt ...