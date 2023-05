Palfinger-Campus in Lengau setzt Impuls für die Ausbildung

Um zehn Millionen Euro errichtete Palfinger in Lengau ein Ausbildungszentrum sowie die Palfinger World als Marken- und Produkterlebnis.

120 Lehrlinge in 15 Lehrberufen bildet Palfinger derzeit aus, viele davon am größten Montage- und Fertigungsstandort des Konzerns mit mehr als 1200 Mitarbeitern in Lengau im benachbarten Oberösterreich. Über 90 Prozent der Lehrlinge bleiben auch nach Lehrabschluss dem Weltmarktführer bei Kran- und Hebelösungen als Arbeitskräfte treu.

Vergangenen Montag wurde in Lengau der neue Palfinger Campus gemeinsam mit der Palfinger World eröffnet. "874 Tage nach dem Spatenstich im Jahr 2020 ist es so weit. Am Palfinger Campus haben wir für bestehende, aber auch zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmoderne Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen", so Palfinger-CEO Andreas Klauser bei der Eröffnungsfeier.