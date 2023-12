Paracelsusbad: Finales Gutachten bestätigt Baumangel

Das Sachverständigen-Gutachten bescheinigt einen Materialfehler bei bestimmten Schrauben. Sie müssen allesamt ausgetauscht und mit einer höheren Stahlqualität versehen werden. Am Freitag informiert die Stadt Salzburg über weitere Schritte.

Das Paracelsus-Hallenbad in der Stadt Salzburg bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Seit 26. Juli ist das vier Jahre alte Bad gesperrt (der Saunabetrieb ist davon ausgenommen). Der Grund: An der Wellendecke wurden Baumängel festgestellt. Am 19. Mai war im Bereich ...