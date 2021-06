Pfarren im Tennengauer Salzachtal werden neu besetzt

Von Adnet über Oberalm bis Kuchl: Alle Pfarren im Salzachtal bekommen heuer neue Pfarrer, außer Hallein - dort wird 2022 gewechselt und auch gleich der ganze Pfarrverband neu strukturiert.

Überraschend kommen wohl für viele die Wechselpläne des Adneter Pfarrprovisors Gottfried Grengel: Der gebürtige Bayer wird mit 1. September in seine Heimat zurückkehren, ins Erzbistum München und Freising. "In den letzten Jahren ist es mit der Grenze immer schwieriger geworden, zuerst in der Flüchtlingskrise 2015, jetzt mit Corona, und meine Mama ist schon älter, da konnte ich wochenlang nicht rüber und ich kann nicht alles meinem Buder überlassen", erklärt er im TN-Gespräch die gründe für seinen Wechsel. "Es war eh ...