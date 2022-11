Pinzgau: Krampustreiben liefert wieder Diskussionsstoff

Seit knapp drei Wochen sind schon viele Krampusse im Pinzgau unterwegs, der Publikumszustrom ist oft enorm. Aber mitunter werde das "Brauchtum" zu sehr ausgereizt, befindet Lukas Schmiderer als Referent des Gauverbands.

Zwei Krampussaisonen fielen coronabedingt mehr oder weniger aus. Heuer wird der Terminkalender so mancher Passen dafür so richtig ausgereizt. Seit knapp drei Wochen finden im Pinzgau Veranstaltungen mit den teuflischen Gesellen statt. Am 12. November wurde etwa zu einer "Magic Devils Show" in Neukirchen geladen.

Entwicklungen, die Lukas Schmiderer sehr skeptisch betrachtet. Der traditionsbewusste Zeller ist beim Gauverband der Pinzgauer Heimatvereinigungen der Referent für Krampusse, Perchten und Tresterer - und sagt in dieser Rolle: "Man muss dankbar sein, ...