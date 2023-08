Im Oberpinzgau ist man auf das Auto angewiesen, wenn man am Abend zum Beispiel eine Veranstaltung besuchen will. Das soll sich 2024 ändern.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wird auch der Oberpinzgau am fortgeschrittenen Abend mit öffentlichem Verkehr versorgt. Bisher ist das nicht der Fall. Derzeit fährt von Zell am See die letzte Bahn um 20 Uhr in den Oberpinzgau, wobei man wegen ...