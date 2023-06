Pinzgauer Lokalbahn: Baustelle in Stuhlfelden sorgt für Verspätungen zwischen Niedernsill und Zell am See

Momentan sind die Züge der Pinzgaubahn nicht immer pünktlich. Die PN haben gefragt, warum.

Die Pinzgaubahn verkehrt im Moment nur zwischen Zell am See und Niedernsill. Ab dort wird die Strecke mit Schienenersatzverkehr bedient, die Bauarbeiten an den durch das Hochwasser 2021 zerstörten Streckenabschnitten laufen auf Hochtouren. Im Herbst soll der Gleiskörper bis Mittersill fertiggestellt sein, der Schienenersatzverkehr wird dann von dort bis Krimml geführt.

Über immer wieder auftretende, scheinbar unerklärbare Verspätungen berichteten Fahrgäste in letzter Zeit auf der Strecke Zell - Niedernsill. Eine Schulklasse aus Stuhlfelden soll dem Vernehmen nach sogar den Anschlusszug der ÖBB in Zell am See verpasst haben.

Wir haben beim Dienststellenleiter der Lokalbahn, Thomas Oberkalmsteiner, nachgefragt.

"Schuld" sind die Asphaltierungsarbeiten an der B 168 im Bereich Stuhlfelden. "Durch die Straßenbaustellen stehen die Busse des Schienenersatzverkehrs regelmäßig im Stau - und die Züge in Niedernsill müssen natürlich auf die Anschlussfahrgäste aus dem Oberpinzgau warten", so Oberkalmsteiner. "Aber wir versuchen, die Verspätungen durch die Optimierung von Umlaufplänen so gering wie möglich zu halten." Die Pinzgaubahn freue sich über "immer mehr regionale Fahrgäste", die ihr Angebot in Anspruch nehmen, aber: "Für sie ist es natürlich sehr unangenehm. Die Verzögerungen lassen sich aber leider nicht verhindern, wir bitten um Verständnis." Im Sommer wird beim Straßenbau pausiert, im Herbst soll es auf der Baustelle in Stuhlfelden dann weitergehen. Bis dahin fährt die Pinzgaubahn dann schon wieder bis Mittersill.