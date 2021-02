Pongauer Hausärztin kritisiert Impfung von Bergrettern

690 Salzburger Bergretter sind zur Impfung angemeldet, die über 65-Jährigen waren bereits an der Reihe. Ärztin Herta Trampitsch hätte den verwendeten Piontech/Pfizer-Impfstoff an über 80-Jährige verimpft. "Mir sterben die Leute weg."

Allgemeinmedizinerin Herta Trampitsch ist verärgert. Grund ist die aus ihrer Sicht ungerechte Impfstoffverteilung. In ihrer Ordination in Goldegg sind über 100 Personen der Altersklasse 80 Jahre und älter zur Coronaimpfung angemeldet. Am Montag wurden die ersten 20 Impfdosen geliefert und verimpft. Nun heißt es warten. Frühestens in zwei Wochen komme die nächste kleine Lieferung, sagt Trampitsch. Es zeichne sich ab, dass sich die Immunisierung der Risikogruppe lange hinziehen werde. "Während mir die Leute wegsterben, startet die Impfaktion für alle Bergretter, ...