Géza Schulthess: Seine Hotel-Gäste sind jetzt Flüchtlinge

Géza Schulthess arbeitete jahrelang in der Hotellerie. Jetzt leitet er ein in einem ehemaligen Hotel untergebrachtes Flüchtlingsquartier.

Géza Schulthess (40) passt in keine Schablone. Immer wieder hat er sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Der gebürtige Vorarlberger wollte einst Elektriker oder Architekt werden, obwohl er eher künstlerisch veranlagt ist und Klavier gespielt hat. Dann studierte er in Salzburg Kommunikationswissenschaft. Aus einer Laune heraus, denn eigentlich war der damals 18-Jährige auf dem Weg nach Prag, als ihn zwei Amerikanerinnen im Zug davon überzeugten, in Salzburg auszusteigen und sich die Stadt anzuschauen. Er blieb bis zum nächsten Tag und inskribierte ...