Seine Pferde sind Coaches für Manager

Reinhard Mantler coacht Menschen, die es im Job ganz nach oben geschafft haben. Etwa FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Sein wichtigstes Hilfsmittel dabei sind seine Pferde.

Es sei schwer zu erklären, aber inzwischen seien seine Sinne so geschärft, dass er innerhalb weniger Minuten sagen könne, wie der Mensch, den er gerade coacht, tickt. Bleibe die eine oder andere offene Frage, dann reiche ein Blick auf sein Pferd, sagt Reinhard Mantler. "So wie dieser Mensch mit meinem Pferd in Beziehung tritt und vor allem die daraus resultierende Reaktion des Pferdes sagen unglaublich viel aus."

Mantler steht mitten auf einer Koppel in seinem Heimatort Lochen umgeben ...