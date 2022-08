Porträt der Woche: Ein neues Leben als Conny

Vor sieben Jahren hat sich Conny Felice dazu entschieden, ihr Leben als Frau zu führen. Jetzt möchte sie das Bild der Hosi in Salzburg verändern.

Die kommende Woche steht in Salzburg ganz im Zeichen des Regenbogens. Zehntausende werden dann am Samstag durch die Stadt ziehen und mit Musik, schriller Kleidung und wehenden Fahnen Salzburg sichtbar bunter machen. Die Homosexuelle Initiative Salzburg (Hosi) organisiert die Parade jedes Jahr - mit der Unterstützung von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Organisatorisch ganz vorn dabei ist Conny Felice. Die 59-Jährige leitet seit Oktober die Hosi-Vereinsgeschäfte. Davor war die Seekirchnerin in der Konfliktmediation im Wiener Gemeindebau und als Selbstständige in ...