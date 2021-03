Postleitzahl wird geändert: Aberseer fürchten um ihre Identität

Aus 5342 Abersee soll 5320 Strobl werden: Rund 400 Aberseer protestieren gegen diese Entscheidung, die am Donnerstag fallen soll.

Die Ortschaft Abersee am Wolfgangsee weist Besonderheiten auf: Ein Teil gehört zum Gemeindegebiet von St. Gilgen, der andere zu Strobl-Gschwendt, getrennt durch den Zinkenbach. Dennoch sehen sich viele Aberseer in vielen Bereichen als zusammengehörige Gemeinschaft. "Wir haben eine Volksschule, eine Kirche, einen großen Sportverein, zahlreiche Brauchtumsgruppen sowie Heimatvereine", sagte Peter Beinsteiner. Er wohnt im Strobler Teil von Abersee und ist Mitinitiator einer Petition an die Gemeinde, von einer Änderung der Postleitzahl Abstand zu nehmen. Eine solche soll am kommenden Donnerstag ...