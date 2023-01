Primar von Klinikum Schwarzach: "Behandeln täglich 100 Skifahrer"

Im Schwarzacher Spital werden mehr schwere Verletzungen registriert.

Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum ist um den Jahreswechsel genauso wie auf den Skipisten Hochsaison. In diesem Jahr ist das Skifahren wegen der fehlenden Sturzräume besonders gefährlich, sagt Manfred Mittermair, Primar der Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie.

Haben Sie in diesem Jahr mehr verletzte Skifahrer zu behandeln als in den Vorjahren? Mittermair: Wir schauen uns die Zahlen jedes Jahr genau an. Derzeit behandeln wir rund 100 Skifahrerinnen und Skifahrer jeden Tag. Das sind in etwa gleich viele Verletzte wie ...