Ungewöhnlich viele Tote auf eisigen Pisten

Mangels Schnee werden Skifahrer nach einem Sturz selbst zur Knautschzone. Die Bilanz: 13 Todesopfer und viele Querschnittgelähmte.

Die rote Piste Nr. 1 "Schwarze Pfanne" am Hintertuxer Gletscher wurde am Neujahrstag am Vormittag binnen 30 Minuten gleich sieben Skisportlern zum Verhängnis: Zunächst verunglückte eine 28-jährige Niederländerin tödlich. Die Frau stürzte auf einem eisigen Steilstück, rutschte rund 100 Meter über die Piste talwärts, durchbrach ein Fangnetz und wurde nach 20 Metern im freien Flug gegen einen Baum geschleudert.

Eine 27-jährige Freundin der Frau stürzte fast zeitgleich und wurde schwer verletzt, fünf weitere Skifahrer fielen an derselben Stelle ...