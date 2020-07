Puch: "Feuer frei" im Gewerbegebiet

Das Aqua Salza in Golling wird am 31. Juli nach einer langen Durststrecke wieder aufsperren. Die Mitarbeiter sind noch in Kurzarbeit. Finanzierungsgespräche mit dem Land haben begonnen.

Wirtschaft

In der LFS Winklhof in Oberalm entstehen neue Werkstätten. Zudem kehrt der Pferdebetrieb wieder "heim". Die Gebäude am bisherigen Pferdebetrieb Wiesenhof werden abgetragen - und in der Nähe der Schule neu …