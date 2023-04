Radstadt wird zu einem großen "Escape-Room"

Neue Attraktion soll Einheimische und Touristen für die Stadt begeistern.

Drei touristische Gewerbebetriebe taten sich mit dem örtlichen Tourismusverband zusammen, um in Radstadt ein besonderes Escape-Game zu installieren, das in seiner Projektgröße wohl einzigartig ist. "Das Geheimnis um die drei Türme" ist ein interaktives Abenteuerspiel, bei dem Rätsel, im Stile eines Escape-Rooms, über das gesamte Gebiet der Innenstadt ausgerollt wurden und mit einer Geschichte und Effekten inszeniert wurden. Die Spieler und Spielerinnen treiben durch das Lösen der Rätsel die Geschichte selbst voran und werden Hauptcharaktere in dem Abenteuer. Für das ...