Kniffliger Rätselspaß

Escape Games sind eine tolle Alternative, wenn das Wetter im Sommer einmal nicht so mitspielt.

Wer eine Herausforderung und ein faszinierendes Gruppenspiel in einem sucht, für den ist ein Escape Game genau das Richtige. Escape Rooms stellen unsere Logik und unsere kombinatorischen Fähigkeiten auf die Probe. Die Teilnehmer müssen Spuren und Zusammenhänge finden, damit die Aufgaben erfolgreich gelöst werden und man aus dem Raum "ausbrechen" kann. Ganz wichtig: Die Gruppe muss als Team zusammenarbeiten - jeder sollte seine Fähigkeiten einbringen, um die Aufgaben rechtzeitig zu lösen.

Das spricht für ein Escape Game

Jedes Escape Game fordert das Gehirn und bringt es zum Teil an die Grenzen. Durch spannende Denksportaufgaben können die eigenen Fähigkeiten getestet und verbessert werden. In allen von uns lebt noch ein Kleinkind, und Kleinkinder gehen bekanntlich nur allzu gern auf Entdeckungsreise. Für alle Neugierigen, die gern etwas Neues ausprobieren wollen, ist das ideal. Escape Games verlaufen meist nicht nach einem strikten Muster, sie sind oft so konzipiert, dass man viele Überraschungen erlebt. Und eines merkt man schnell: Die Zeit, um aus dem Raum auszubrechen, kommt einem am Anfang lang vor, aber sie schmilzt schnell dahin! Escape Games eignen sich zur Gruppenbildung, man lernt seine Kollegen manchmal von einer ganz anderen Seite kennen.

Mehrere Anbieter in Salzburg

In Salzburg gibt es mehrere Anbieter von Escape Games. Ein paar Beispiele: Exit the Room befindet sich in der Gabelsbergerstraße 11. Es existieren drei Escape-Räume in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Einer dieser Räume ist der "Zombie"-Raum, in dem ein verrückter Professor ein Virus entwickelt hat, das die ganze Menschheit in Zombies verwandelt. Innerhalb von einer Stunde müssen die Spieler das Rezept für das Antiserum finden.

Infos: www.exittheroom.at

Scavenger Escape (Müllner Hauptstraße 13 bzw. Sterneckstraße 19) bietet ebenfalls unterschiedlich schwere Escape Rooms an - diese haben Namen wie "Folterkammer", "Mozart's Mystery" oder "Prison Break". Manche Räume sind ab 16 bzw. 18 Jahren.

Infos: www.scavengerescape.com

Dank moderner Technik und VR-Brillen schlüpft man bei Virtual Escapes (Linzer Bundesstraße 33) in die Rolle von Avataren. Mithilfe von Controllern können sie durch die virtuelle Welt gesteuert werden.

Infos: www.virtual-escape.at

Die Stiegl-Schnitzeljagd by Scavenger Escape ist ein Detektivspiel, bei dem sich die Spieler im Stiegl-Museum auf die Suche nach dem geheimen Rezept des ehemaligen Braumeisters Johann Elixhauser machen. So können Sie die Biererlebniswelt in Salzburg auf eine noch nie da gewesene Weise erkunden!

Infos: www.brauwelt.at