RAF Camora eröffnet einen Shop in Salzburg. Der Superstar kommt dafür höchstpersönlich in die Stadt. Polizei und Veranstalter rechnen mit einem Fan-Ansturm.

Headliner auf dem Donauinselfest und Rap-Superstar RAF Camora besucht Salzburg. Der 39-Jährige eröffnet am Samstag in der Wolf-Dietrich-Straße ein Tattoo- und Barberstudio. Das wird gefeiert: Am Freitagabend lädt der Wiener Musiker zu einer Party ins City Beats.

Die ...