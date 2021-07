Raser verlieren privaten Versicherungsschutz

Der Oberste Gerichtshof fällte in einem folgenschweren Salzburger Fall ein Grundsatzurteil zu illegalen Straßenrennen.

Zu einem fürchterlichen Verkehrsunfall kam es am Abend der Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 an der Pinzgauer Bundesstraße B311 in Saalfelden. Die erste Bilanz: sechs Verletzte, darunter eine im achten Monat Schwangere, eine andere junge Frau erlitt eine Querschnittlähmung und sitzt seither im Rollstuhl. Der Unfalllenker wurde lebensgefährlich verletzt, denn er war eingeklemmt und sein Auto geriet in Brand. Wäre nicht ein Feuerwehrmann sofort mit seinem privaten Feuerlöscher zur Stelle gewesen, der junge Mann hätte wohl nicht überlebt. Er ist ...