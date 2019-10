Resterhöhe: Skifahrer ließen sich von der Kritik am Schneeband nicht bremsen

Die Bergbahn Kitzbühel zählte am Wochenende hunderte Skifahrer und mehr als 8000 Liftfahrten. Und das, obwohl das Angebot "abgespeckt" wurde: Waren im Vorjahr noch zwei Abfahrten präpariert, gibt es heuer nur noch eine Piste. Um den Naturschutzvorschriften gerecht zu werden, sei "entsprechend Disziplin zu halten" gewesen.

Fritz Putzhuber sitzt am Samstag um 8.30 Uhr bereits in der Gondel auf den Resterkogel. Wie dutzende andere Skifahrer will sich der Kitzbüheler den Saisonstart auf dem umstrittenen Schneeband nicht entgehen lassen. "Wir Einheimische sind froh, wenn wir einmal ohne ...